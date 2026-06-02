O feriado municipal de Corpus Christi — nesta quinta-feira (4) —, está chegando, e sexta-feira (5) será ponto facultativo. Para que a população se programe, a Prefeitura de Várzea Paulista informa seus horários de funcionamento ao longo do feriado prolongado.
O Hospital Municipal Dr. Alcípio da Silva Oliveira Junior, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os efetivos da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Unidade Gestora Municipal de Trânsito terão funcionamento normal, todos os dias.
A Defesa Civil (Unidades Gestoras de Saúde, Infraestrutura, Gestão Pública, Trânsito e a GCM) ficará de plantão 24 horas. Para acioná-la, entre em contato com a GCM, pelos telefones 153 ou 4596-7744.
O Ecoponto ficará fechado no feriado e funcionará normalmente na sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h, e, no sábado, das 7h às 12h. No domingo, como já se dá ao longo de todo o ano, não haverá expediente.
A coleta de lixo domiciliar será feita nos dias, horários e locais normais.
As demais repartições encerram os expedientes nesta quarta-feira (3) e retomam as atividades na segunda-feira (8), nos horários convencionais.