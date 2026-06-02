O Jornal de Jundiaí publicou matéria no dia 29 de maio deste ano ( https://sampi.net.br/jundiai/noticias/2982970/policia/2026/05/suspeito-de-tentar-matar-homem-espancado-e-preso-em-louveira ), sobre prisão de um suspeito de tentativa de homicídio ocorrido em Louveira, em que ele aparece em imagens cometendo um crime cruel contra um idoso, espancando a vítima, a jogando em um córrego, e ainda lançando sobre o idoso um motocicleta. Nesta matéria do dia 29, porém, o JJ se equivocou em duas informações, de modo que os advogados do suspeito solicitaram espaço para esclarecimentos. Segue a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Nós, Dr. Tales Guimarães e Dra. Vanessa Cardoso, na qualidade de defensores constituídos do investigado Gabriel, mencionado na reportagem publicada em 29 de maio de 2026, prestamos esclarecimentos acerca de informações divulgadas que não refletem com exatidão a situação processual dos autos.