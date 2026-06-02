O CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, será palco no dia 4 de junho das finais da edição 2026 da Taça das Favelas de Jundiaí. Às 14h45, ocorre a decisão do torneio feminino, entre o Vila Ana e o Novo Horizonte. Mais tarde, às 16h, lutarão pelo título o União Tulipas/Marlene e o Vila Esperança, no masculino.
Entre as mulheres, o Vila Ana buscará o tetracampeonato, enquanto na final masculina o União Tulipas/Marlene tentará ser bicampeão. Os portões do Dal Santo serão abertos ao meio-dia do dia 4 e a entrada é gratuita. O público pode participar de uma campanha solidária promovida pela Central Única das Favelas (Cufa), organizadora do campeonato, doando alimentos não perecíveis, roupas e produtos infantis assim que chegar ao centro esportivo. Os donativos serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.
A Taça das Favelas de Jundiaí conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí e da TV TEM (afiliada da Rede Globo), que transmitirá as duas partidas ao vivo. Em sua quarta edição, o torneio se consolidou como uma importante ferramenta de inclusão, oportunidade, fortalecimento comunitário e valorização da juventude através do esporte. Em 2026, o campeonato teve 24 equipes, sendo 16 masculinas e oito femininas, e cerca de 800 atletas inscritos.
O caminho até a final
Confira as campanhas dos finalistas da Taça das Favelas de 2026:
Feminino
– Vila Ana – quatro jogos e quatro vitórias; marcou 14 gols e sofreu três
– Novo Horizonte – quatro jogos, com três vitórias e uma derrota; marcou sete gols e sofreu três
Masculino
– União Tulipas/Marlene – cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota; marcou 18 gols e sofreu seis
– Vila Esperança – cinco jogos, com três vitórias e dois empates; marcou 12 gols e sofreu cinco
Mais informações do torneio podem ser obtidas no Instagram @tacadasfavelasjundiai.