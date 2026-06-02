O CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami, será palco no dia 4 de junho das finais da edição 2026 da Taça das Favelas de Jundiaí. Às 14h45, ocorre a decisão do torneio feminino, entre o Vila Ana e o Novo Horizonte. Mais tarde, às 16h, lutarão pelo título o União Tulipas/Marlene e o Vila Esperança, no masculino.





Entre as mulheres, o Vila Ana buscará o tetracampeonato, enquanto na final masculina o União Tulipas/Marlene tentará ser bicampeão. Os portões do Dal Santo serão abertos ao meio-dia do dia 4 e a entrada é gratuita. O público pode participar de uma campanha solidária promovida pela Central Única das Favelas (Cufa), organizadora do campeonato, doando alimentos não perecíveis, roupas e produtos infantis assim que chegar ao centro esportivo. Os donativos serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí.