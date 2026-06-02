Itatiba receberá, no dia 14 de junho, às 17h, o espetáculo infantil O Canto das Vitaminas - A Viagem de Polyana, com sessão gratuita no Teatro Ralino Zambotto. A peça traz as peripécias de uma garota que descobre o quão colorido é o mundo dos alimentos. Para assisti-la, basta realizar um cadastro prévio on-line. Haverá distribuição gratuita de exemplares do livro, que leva o mesmo nome do espetáculo, para o público presente.

O enredo conta a história de Polyana, uma menina que não gosta de comer. Sua mãe, preocupada, a leva até o médico, que é, na verdade, um cientista muito divertido. Juntos, iniciam uma jornada pela terra dos legumes e verduras. Lá, Polyana faz amizade com os personagens Alface, Beterraba, Espinafre e Banana e acaba descobrindo sobre a origem dos alimentos e a sua importância para uma vida saudável.

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