Itatiba receberá, no dia 14 de junho, às 17h, o espetáculo infantil O Canto das Vitaminas - A Viagem de Polyana, com sessão gratuita no Teatro Ralino Zambotto. A peça traz as peripécias de uma garota que descobre o quão colorido é o mundo dos alimentos. Para assisti-la, basta realizar um cadastro prévio on-line. Haverá distribuição gratuita de exemplares do livro, que leva o mesmo nome do espetáculo, para o público presente.
O enredo conta a história de Polyana, uma menina que não gosta de comer. Sua mãe, preocupada, a leva até o médico, que é, na verdade, um cientista muito divertido. Juntos, iniciam uma jornada pela terra dos legumes e verduras. Lá, Polyana faz amizade com os personagens Alface, Beterraba, Espinafre e Banana e acaba descobrindo sobre a origem dos alimentos e a sua importância para uma vida saudável.
Ingressos
Para assistir ao espetáculo, é preciso retirar gratuitamente o ingresso on-line, a partir desta terça-feira (2), no site da D’color, neste link. Depois, é só apresentar o QR code na entrada do evento, lembrando que será preciso validá-lo 20 minutos antes. Para as crianças maiores de dois anos, também é preciso solicitar ingresso no site, além da entrada do adulto responsável.
O Teatro Ralino Zambotto fica na rua Romeu Augusto Rella, 1100, bairro do Engenho, Itatiba. Mais informações pelo telefone (19) 3256 4500, WhatsApp (19) 99383 1385 ou pelo e-mail contato@dcolor.art.br.
Ficha técnica - Elenco: Biah Carfig, Mariana Sancar, Vanessa Scorsoni, Giuliana Melito, Fabrício Bini, Fábio Galvão e Flávio Costa | Direção: Biah Carfig | Direção musical e arranjos: Fernando Zuben | Coreografias: André Farias | Figurinos: Leo Diniz | Cenário: Diorama Filme l Produtor executivo: Marco Antonio Cruz Filho | Produção: Dcolor Produções Culturais | Assessoria de Imprensa: Samanta De Martino.
Serviço
Espetáculo O Canto das Vitaminas - A Viagem de Polyana
Data: 14/6 l Horário: 17h
Local: Teatro Ralino Zambotto l Endereço: rua Romeu Augusto Rella, 1100 , bairro do Engenho, Itatiba
Classificação Livre l Ingresso gratuito e disponível para retirada a partir das 9h da manhã do dia 2/6 neste link
Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais)
Este projeto foi realizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Turismo Atibaia, Câmara Municipal de Atibaia, Prefeitura de Atibaia e patrocínio da empresa Covabra Supermercados. A realização é da Terceiro Acto e D'color Produções Culturais, que atuam no mercado de produção cultural, assessorando, planejando e executando projetos culturais.