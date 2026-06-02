02 de junho de 2026
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CAPTURADO

Procurado por três crimes do CPP é capturado pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi levado para o DP, onde o mandado foi cumprido
Ele foi levado para o DP, onde o mandado foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência à prisão foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, na tarde desta segunda-feira (1), em um ponto de tráfico no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí.

A captura ocorreu durante patrulhamento preventivo realizado pela rua Oito. Os policiais perceberam que um homem demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura, mudando de direção de forma repentina. A atitude chamou a atenção da equipe, que decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem os dados do abordado nos sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, lesão corporal e resistência.

Diante da confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí.

Após os procedimentos de praxe, o mandado foi formalmente cumprido e o capturado permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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