Com o avanço das obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, a Prefeitura de Jundiaí acompanha de forma integrada as intervenções previstas no município e os projetos relacionados à mobilidade urbana, infraestrutura, requalificação da linha férrea, drenagem, patrimônio histórico, meio ambiente, além de questões sociais e administrativas. Na última semana, representantes da TIC Trens estiveram no Paço Municipal para alinhar ações e apresentar detalhes das etapas previstas para a cidade.
Participaram do encontro o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o prefeito de Louveira, Paulo Finamore, o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, secretários municipais, técnicos da Prefeitura e representantes da concessionária TIC Trens, responsável pelas obras em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Entre as pautas, foram debatidas ações ligadas à requalificação da linha férrea, impactos viários, drenagem urbana, patrimônio histórico, meio ambiente e parcerias entre município, Governo do Estado e concessionária. “O TIC vai trazer desenvolvimento, geração de empregos e uma nova dinâmica de mobilidade para toda a região. Estamos acompanhando de perto os projetos para garantir que as intervenções atendam às necessidades da cidade e tragam benefícios à população”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
O prefeito de Louveira, Paulo Finamore, ressaltou a importância da integração regional proporcionada pelo projeto. “O trem vai fortalecer a conexão entre as cidades da região e abrir novas oportunidades de desenvolvimento e mobilidade”, afirmou.
As obras são de responsabilidade do Governo do Estado e da concessionária TIC Trens, que já iniciou as primeiras intervenções no trecho entre Jundiaí e Campinas. Nesta etapa inicial, os serviços incluem implantação de canteiros de obras, preparação de terreno, terraplenagem, contenções e adequações ferroviárias.