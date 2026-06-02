Com o avanço das obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, a Prefeitura de Jundiaí acompanha de forma integrada as intervenções previstas no município e os projetos relacionados à mobilidade urbana, infraestrutura, requalificação da linha férrea, drenagem, patrimônio histórico, meio ambiente, além de questões sociais e administrativas. Na última semana, representantes da TIC Trens estiveram no Paço Municipal para alinhar ações e apresentar detalhes das etapas previstas para a cidade.

Participaram do encontro o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o prefeito de Louveira, Paulo Finamore, o presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira, secretários municipais, técnicos da Prefeitura e representantes da concessionária TIC Trens, responsável pelas obras em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.