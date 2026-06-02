A Prefeitura de Jundiaí e a DAE concluíram o ciclo de seis pré-audiências públicas para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, que irá orientar as políticas públicas do setor pelos próximos 20 anos. As reuniões discutiram como será a gestão de temas essenciais como água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem (água das chuvas) e resíduos sólidos (gestão do lixo). Durante os encontros, moradores apresentaram sugestões que serão anexadas em um relatório técnico encaminhado ao grupo responsável pela análise e validação do documento.

Bloco estadual SP

O Governo de São Paulo realiza hoje (2), às 14h, audiência pública para discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A consulta contempla moradores da Região Metropolitana de Jundiaí, além das regiões de Campinas e Piracicaba, e permite o envio de sugestões sobre áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e meio ambiente. A audiência será realizada pela plataforma Teams e integra o processo de participação popular previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, as contribuições da população ajudam na definição das prioridades do orçamento estadual para o próximo ano.

De olho nas irregularidades fiscais

Dos 644 municípios paulistas jurisdicionados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 573 receberam alertas preventivos por indícios de irregularidades fiscais no primeiro bimestre de 2026. O levantamento tem como base a Lei de Responsabilidade Fiscal. O comunicado aos municípios foi publicado no Diário Oficial do último sábado (30). Na Região Metropolitana de Jundiaí, Cabreúva, Itatiba, Itupeva, Jarinu e Louveira estão entre as cidades citadas pelo órgão de controle. O comunicado também aponta que Várzea Paulista e Cajamar deixaram de encaminhar balancetes contábeis ao Tribunal. Entre as entidades da administração indireta, a Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS), de Jundiaí, aparece na relação de pendências de envio de informações. Segundo o TCESP, a não apresentação das contas está sujeita à aplicação de sanções previstas em lei, incluindo multa.

Natureza em foco