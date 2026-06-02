Os vereadores de Jundiaí votam nesta terça-feira (2), em sessão com pauta mais enxuta, o Projeto de Lei nº 15.265/2026, que reconhece como utilidade pública a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal (ACM Jundiaí). A proposta, de autoria do vereador Dr. Kachan Jr. (REP), prevê a concessão do título à entidade que atua no apoio e na orientação de pacientes que utilizam cannabis medicinal para o tratamento de diferentes condições de saúde.

O Executivo deve enviar também para apreciação dos vereadores projeto de lei que transforma dívidas antigas em benefícios à população. Embora não esteja na pauta, ela pode entrar em votação em regime de urgência.

Segundo a justificativa do projeto, a associação desenvolve atividades voltadas ao atendimento e acolhimento de pacientes e familiares, além de contribuir para a disseminação de informações sobre o uso terapêutico da cannabis. O reconhecimento de utilidade pública é concedido a entidades que prestam serviços de interesse coletivo e pode facilitar o acesso a parcerias, convênios e editais públicos.