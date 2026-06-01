Estão abertas as inscrições do concurso público para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. O processo seletivo será organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp) e contará com provas objetiva e dissertativa, além de exames de aptidão física, saúde, avaliação psicológica, análise de conduta social e análise documental.
Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de atender aos critérios de altura mínima previstos no edital: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. Também é exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.
Os candidatos poderão escolher uma entre 11 cidades do estado de São Paulo para realizar os exames de conhecimentos (partes I e II) do concurso. A escolha do município será válida apenas para essa etapa do processo seletivo. As inscrições devem se feitas pelo site https://www.vunesp.com.br/PMES2602 até dia 15 de julho.
Provas
As provas objetivas e dissertativas (partes I e II) estão previstas para ocorrer em 16 de agosto. O curso de formação, com duração de quatro anos, será realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista. A remuneração básica inicial para o cargo de cadete da PM é de R$ 5.460,65.
Desde 2023, já foram formados 15 mil policiais na atual gestão, sendo 9,8 mil militares. Atualmente, ainda há mais 3,5 mil em formação, sendo 3 mil militares.
Curso de Formação de Oficiais
O Curso de Formação de Oficiais prepara os futuros oficiais da Polícia Militar por meio de formação teórica e prática em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. A graduação inclui disciplinas como Ciência Política, Sociologia e Gestão de Finanças, além de treinamentos operacionais, como direção policial, tiro defensivo e educação física, capacitando os alunos para o comando de equipes, gestão de processos e atuação na preservação da ordem pública, com base na filosofia de polícia comunitária e nos direitos humanos, além de outras definidas em lei.