01 de junho de 2026
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PM de SP abre inscrição de concurso para vagas de alunos-oficiais

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
Desde 2023, já foram formados 15 mil policiais na atual gestão, sendo 9,8 mil militares
Desde 2023, já foram formados 15 mil policiais na atual gestão, sendo 9,8 mil militares

Estão abertas as inscrições do concurso público para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. O processo seletivo será organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp) e contará com provas objetiva e dissertativa, além de exames de aptidão física, saúde, avaliação psicológica, análise de conduta social e análise documental.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de atender aos critérios de altura mínima previstos no edital: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. Também é exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.

Os candidatos poderão escolher uma entre 11 cidades do estado de São Paulo para realizar os exames de conhecimentos (partes I e II) do concurso. A escolha do município será válida apenas para essa etapa do processo seletivo. As inscrições devem se feitas pelo site https://www.vunesp.com.br/PMES2602 até dia 15 de julho.

Provas

As provas objetivas e dissertativas (partes I e II) estão previstas para ocorrer em 16 de agosto. O curso de formação, com duração de quatro anos, será realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista. A remuneração básica inicial para o cargo de cadete da PM é de R$ 5.460,65.

Desde 2023, já foram formados 15 mil policiais na atual gestão, sendo 9,8 mil militares. Atualmente, ainda há mais 3,5 mil em formação, sendo 3 mil militares.

Curso de Formação de Oficiais

O Curso de Formação de Oficiais prepara os futuros oficiais da Polícia Militar por meio de formação teórica e prática em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. A graduação inclui disciplinas como Ciência Política, Sociologia e Gestão de Finanças, além de treinamentos operacionais, como direção policial, tiro defensivo e educação física, capacitando os alunos para o comando de equipes, gestão de processos e atuação na preservação da ordem pública, com base na filosofia de polícia comunitária e nos direitos humanos, além de outras definidas em lei.

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