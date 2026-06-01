Estão abertas as inscrições do concurso público para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. O processo seletivo será organizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp) e contará com provas objetiva e dissertativa, além de exames de aptidão física, saúde, avaliação psicológica, análise de conduta social e análise documental.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos, exceto integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de atender aos critérios de altura mínima previstos no edital: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. Também é exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.

Os candidatos poderão escolher uma entre 11 cidades do estado de São Paulo para realizar os exames de conhecimentos (partes I e II) do concurso. A escolha do município será válida apenas para essa etapa do processo seletivo. As inscrições devem se feitas pelo site https://www.vunesp.com.br/PMES2602 até dia 15 de julho.

Provas