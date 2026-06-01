01 de junho de 2026
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FORMAS E TEXTURAS

Exposição ‘Expressões da Natureza’ chega a Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Yuri Fanchini Messas
A exposição estará aberta à visitação no saguão do prédio anexo da Câmara e no Espaço Expressa
A exposição estará aberta à visitação no saguão do prédio anexo da Câmara e no Espaço Expressa

Jundiaí recebe de 3 a 9 de junho e de 11 a 21 de junho a exposição ‘Expressões da Natureza’, que propõe um convite à pausa e à observação dos detalhes da vida selvagem. A mostra é realizada pela Fundação Serra do Japi em parceria com a Câmara Municipal de Jundiaí.

A exposição estará aberta à visitação no saguão do prédio anexo da Câmara de 3 e 9 de junho, das 8h às 16h, e no Espaço Expressa, de 11 a 21 de junho, com entrada gratuita. A exposição reúne registros que vão de cenários naturais como uma caverna na China, cachoeiras em Minas Gerais e as vitórias-régias na Amazônia até o universo microscópico de insetos, aranhas e anfíbios, destacando texturas, formas e comportamentos que revelam a complexidade da biodiversidade.

O trabalho é assinado pelo biólogo e fotógrafo Yuri Fanchini Messas, doutor em Biologia Animal pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutor pela University of Exeter, no Reino Unido. Com trajetória na interface entre ciência e arte, ele reúne mais de 100 mil registros fotográficos e já participou de exposições no Brasil e no exterior, com foco especial na biodiversidade da Mata Atlântica.

Para o fotógrafo, a proposta da exposição é provocar um novo olhar sobre o ambiente natural. “Muitas vezes, a gente passa apressado e não percebe a riqueza nos detalhes mais simples. A fotografia é esse convite à pausa e a perceber que a natureza é presença viva, sensível e cheia de histórias. Espero que cada visitante leve uma nova forma de enxergar o que está ao redor”, afirma.

Serviço

Exposição “Expressões da Natureza”
Data: de 3 a 9 de junho
Horário: das 8h às 16h
Local: Saguão do prédio anexo da Câmara Municipal de Jundiaí – Rua Barão de Jundiaí, 153

Exposição “Expressões da Natureza”
Data: de 11 a 21 de junho
Horário: das 8h às 21h
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1760

Entrada gratuita!

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