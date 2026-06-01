Após mais de duas semanas de apresentações, a 28ª edição do Enredança chegou ao fim neste domingo (31), em uma noite de gala no Teatro Polytheama. O encerramento reuniu as 85 coreografias vencedoras de primeiro lugar nas categorias competitivas e celebrou a dança como instrumento de transformação, intercâmbio cultural e união entre gerações.
Ao longo do festival, Jundiaí recebeu bailarinos de todas as idades, do participante mais jovem, com apenas 6 anos, ao mais experiente, com 82 anos. “Enredança é um festival que cumpre um papel muito importante, propiciando um rico intercâmbio entre os grupos de dança da cidade e de outros municípios. Recebemos nesta edição 51 cidades, de 8 estados, trazendo valorização e oportunidades para bailarinos, professores e coreógrafos. Jundiaí se destaca ao promover o Enredança, um dos maiores festivais de dança do estado”, relembrou a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro.
A edição deste ano registrou números históricos, foram 1.715 participantes inscritos, representando 100 escolas e grupos de dança, com 665 coreografias apresentadas.
“O Festival Enredança chega à sua 28ª edição mais uma vez com recordes. É um evento que ultrapassou as fronteiras municipais e estaduais e se consolidou como um dos mais tradicionais e importantes festivais de dança do Brasil. A edição de 2026 contou com o patrocínio do Maxi Shopping e do Paineiras Shopping, que receberam a mostra paralela. Essa parceria é muito importante para difundir a cultura da dança, alcançar novos públicos e fortalecer o trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada”, afirmou o diretor de Cultura, William Ramos
Última dança
A emoção tomou conta dos bastidores e da plateia durante toda a noite. Para a bailarina Stella Freire, da Academia de Dança de Francisco Morato, conquistar o primeiro lugar teve um significado especial.
“Participar do Enredança é uma sensação muito boa. É muito emocionante poder dançar aqui e competir. Eu participo desde 2022 e esta foi a primeira vez que conquistamos o primeiro lugar”, contou a jovem bailarina, que apresentou a coreografia “Os Fantasmas se Divertem”.
Stella Freire e Helena Carvalho, da Academia De Dance, de Francisco Morato
O festival também proporcionou experiências marcantes para grupos que participaram pela primeira vez. A professora Andréa Fragoso, que trouxe ao palco um trecho do espetáculo “Cleópatra”, comemorou a conquista e a oportunidade de troca entre artistas. “Foi maravilhoso participar. Tivemos a experiência de nos apresentar em um palco diferente, assistimos a espetáculos incríveis e conhecemos outros grupos. É uma experiência que recomendamos para todos”.
Choro e emoção dos familiares
Entre os momentos mais emocionantes da noite estiveram as reações das famílias que acompanharam as apresentações. O aposentado Erineu Aparecido, que veio de Itupeva para assistir à neta, não escondeu o orgulho. “É muito gostoso ver ela dançando. A gente fica emocionado, quase chora.” Sentimento compartilhado pela avó Euzini Ferreira. “É muita alegria, muita satisfação. É um sonho realizado para ela e para mim também. Já chorei bastante.”
A 29ª edição do Enredança está prevista para maio de 2027, mantendo viva uma tradição que há quase 30 anos transforma Jundiaí em referência nacional da dança.