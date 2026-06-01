Após mais de duas semanas de apresentações, a 28ª edição do Enredança chegou ao fim neste domingo (31), em uma noite de gala no Teatro Polytheama. O encerramento reuniu as 85 coreografias vencedoras de primeiro lugar nas categorias competitivas e celebrou a dança como instrumento de transformação, intercâmbio cultural e união entre gerações.

Ao longo do festival, Jundiaí recebeu bailarinos de todas as idades, do participante mais jovem, com apenas 6 anos, ao mais experiente, com 82 anos. “Enredança é um festival que cumpre um papel muito importante, propiciando um rico intercâmbio entre os grupos de dança da cidade e de outros municípios. Recebemos nesta edição 51 cidades, de 8 estados, trazendo valorização e oportunidades para bailarinos, professores e coreógrafos. Jundiaí se destaca ao promover o Enredança, um dos maiores festivais de dança do estado”, relembrou a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro.

A edição deste ano registrou números históricos, foram 1.715 participantes inscritos, representando 100 escolas e grupos de dança, com 665 coreografias apresentadas.