O vereador de Jundiaí Romildo Antônio da Silva (PDT) foi condenado pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Jundiaí a pagar indenização de R$ 10 mil por danos morais ao psicólogo Silas Ramos da Silva. A condenação também prevê retratação pública do parlamentar pelas ofensas proferidas durante sessão da Câmara Municipal.

A ação judicial foi proposta pelo psicólogo após declarações feitas pelo vereador durante sessão realizada em 26 de novembro de 2024. Segundo o processo, Romildo chamou o profissional de "mau-caráter" e "picareta", além de insinuar que ele expunha a vida pessoal de pacientes. A Justiça entendeu que as declarações extrapolaram os limites da atividade parlamentar e configuraram dano moral.

Segundo Romildo, "ordem judicial se cumpre". O vereador afirmou que, embora sua defesa tenha orientado a adoção de medidas recursais, decidiu cumprir a determinação da Justiça.