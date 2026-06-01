01 de junho de 2026
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GM apreende quase 2 mil pedras de crack na 'favelinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A quantidade apreendida ultrapassou 1,5 kg da droga
A quantidade apreendida ultrapassou 1,5 kg da droga

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista na região conhecida como "favelinha do sítio", no bairro São José. A ação resultou na apreensão de 1.979 pedras de crack, além de materiais utilizados no preparo e distribuição de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), formada pelos GMs Max, Fortunato e Hashiba, que realizava patrulhamento em uma área já conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas.

Durante a incursão, os guardas identificaram uma residência suspeita de funcionar como ponto de armazenamento e abastecimento de drogas destinadas às "biqueiras" da região. Ao entrarem no imóvel, localizaram diversas embalagens contendo pedras de crack já fracionadas e prontas para comercialização.

Segundo os guardas, a quantidade apreendida ultrapassou 1,5 kg da droga. No local também foram encontrados milhares de pinos vazios utilizados para acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão, geralmente empregada na pesagem e separação das porções.

O suspeito que estava no imóvel foi detido e encaminhado ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

A investigação prosseguirá para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de distribuição de entorpecentes na região.

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