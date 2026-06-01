Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista na região conhecida como "favelinha do sítio", no bairro São José. A ação resultou na apreensão de 1.979 pedras de crack, além de materiais utilizados no preparo e distribuição de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), formada pelos GMs Max, Fortunato e Hashiba, que realizava patrulhamento em uma área já conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas.
Durante a incursão, os guardas identificaram uma residência suspeita de funcionar como ponto de armazenamento e abastecimento de drogas destinadas às "biqueiras" da região. Ao entrarem no imóvel, localizaram diversas embalagens contendo pedras de crack já fracionadas e prontas para comercialização.
Segundo os guardas, a quantidade apreendida ultrapassou 1,5 kg da droga. No local também foram encontrados milhares de pinos vazios utilizados para acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão, geralmente empregada na pesagem e separação das porções.
O suspeito que estava no imóvel foi detido e encaminhado ao Plantão Policial. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
A investigação prosseguirá para apurar a possível participação de outras pessoas no esquema de distribuição de entorpecentes na região.