No mês de abril, Jundiaí teve o pior desempenho do ano até agora relacionado a emprego. A cidade perdeu 443 postos com carteira assinada, após 9.523 admissões e 9.966 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado agrava a situação obervada em março, quando, após um início de ano muito positivo, a cidade perdeu 73 postos de emprego. Ainda assim, o resultado do primeiro quadrimestre do ano é de 933 vagas abertas.

Em abril, todos os setores tiveram perdas, sendo a mais evidente no setor de Serviços, que registrou saldo de -284 vagas. A Indústria, em seguida, teve -97. Em seguida, aparecem a Construção (-55), Agropecuária (-4) e Comércio (-3).