01 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é salva pela irmã após ser arrastada pelos cabelos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ
O homem teria puxado a mulher pelos cabelos e tentado estrangulá-la
Uma mulher foi arrastada pelos cabelos e sofreu tentativa de estrangulamento por parte do marido, neste final de semana, no bairro Colinas de Cabreúva, em Cabreúva. A irmã dela interveio e a salvou. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.

O casal teria iniciado uma discussão que acabou evoluindo para agressões físicas. Durante o conflito, o homem teria puxado a mulher pelos cabelos e tentado estrangulá-la.

A situação só não teve consequências mais graves porque a irmã da vítima presenciou a cena e interferiu para protegê-la.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe. No local, a mulher e a testemunha relataram aos policiais os episódios de violência ocorridos momentos antes.

Diante das informações, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial.

Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.

