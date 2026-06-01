Uma mulher foi arrastada pelos cabelos e sofreu tentativa de estrangulamento por parte do marido, neste final de semana, no bairro Colinas de Cabreúva, em Cabreúva. A irmã dela interveio e a salvou. A Polícia Militar foi acionada e ele foi preso.
O casal teria iniciado uma discussão que acabou evoluindo para agressões físicas. Durante o conflito, o homem teria puxado a mulher pelos cabelos e tentado estrangulá-la.
A situação só não teve consequências mais graves porque a irmã da vítima presenciou a cena e interferiu para protegê-la.
A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe. No local, a mulher e a testemunha relataram aos policiais os episódios de violência ocorridos momentos antes.
Diante das informações, os agentes deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial.
Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.