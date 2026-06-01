Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (31), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de manter contato com a ex-companheira.

O suspeito foi até a residência da mulher para tratar de assuntos relacionados à guarda do filho do casal. Durante o encontro, os dois se desentenderam e houve uma discussão que evoluiu para agressões.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem dentro de um veículo estacionado em frente à casa da ex-companheira.