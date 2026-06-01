01 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Vias de fato e quebra de protetiva mandam o ex para a cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
As partes foram encaminhadas ao Plantão, onde ele ficou preso
As partes foram encaminhadas ao Plantão, onde ele ficou preso

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (31), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de manter contato com a ex-companheira.

O suspeito foi até a residência da mulher para tratar de assuntos relacionados à guarda do filho do casal. Durante o encontro, os dois se desentenderam e houve uma discussão que evoluiu para agressões.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem dentro de um veículo estacionado em frente à casa da ex-companheira.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial para esclarecimentos. Após analisar os fatos e verificar a existência da medida judicial em vigor, o delegado José Ricardo Arruda Marchetti determinou a prisão em flagrante do suspeito por descumprimento da ordem judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários