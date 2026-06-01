Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no distrito do Jacaré, em Cabreúva, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool enquanto transportava a namorada e a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses.

A ocorrência teve início após um motociclista acionar a Polícia Militar para denunciar que um veículo seguia em zigue-zague pelas vias da região, colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres.

Com base nas informações recebidas, uma equipe da PM iniciou buscas e localizou o automóvel. Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais evidentes de embriaguez no condutor. Segundo a corporação, ele apresentava dificuldade para se manter em pé, forte odor etílico e fala arrastada.