01 de junho de 2026
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MAL FICAVA EM PÉ

Motorista bêbado coloca a filha de 10 meses em risco; e foi preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial
Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no distrito do Jacaré, em Cabreúva, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool enquanto transportava a namorada e a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses.

A ocorrência teve início após um motociclista acionar a Polícia Militar para denunciar que um veículo seguia em zigue-zague pelas vias da região, colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres.

Com base nas informações recebidas, uma equipe da PM iniciou buscas e localizou o automóvel. Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais evidentes de embriaguez no condutor. Segundo a corporação, ele apresentava dificuldade para se manter em pé, forte odor etílico e fala arrastada.

Questionado pelos agentes, o motorista admitiu que havia passado por uma adega antes de assumir a direção e consumido bebidas alcoólicas, entre elas cerveja e uísque.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por embriaguez ao volante foi ratificada.

A mulher e a criança que estavam no veículo não sofreram ferimentos.

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