A Guarda Municipal de Jundiaí perdeu a decisão do 3° lugar do Campeonato Estadual das GMs, disputada neste sábado (30), no Centro de Treinamento da Portuguesa, em São Paulo, e ficou com a 4ª colocação entre as 16 GMs que disputaram a competição. Apesar de não conquistar o título, a GM de Jundiaí teve o artilheiro da competição, David, camisa 9 da equipe jundiaiense, com 12 gols.
A decisão do terceiro lugar foi bastante equilibrada e terminou em 2 a 2. O primeiro tento da equipe de Jundiaí foi marcado por Pig, de pênalti, sofrido por David.
O segundo gol foi marcado justamente pelo goleador do campeonato, David.
Com o empate, a decisão foi para as penalidades máximas, e Praia Grande levou a melhor, vencendo por 2 a 1.
A final foi disputada logo em seguida; Ribeirão Preto venceu a GCM de São Paulo e ficou com o título.