A Guarda Municipal de Jundiaí perdeu a decisão do 3° lugar do Campeonato Estadual das GMs, disputada neste sábado (30), no Centro de Treinamento da Portuguesa, em São Paulo, e ficou com a 4ª colocação entre as 16 GMs que disputaram a competição. Apesar de não conquistar o título, a GM de Jundiaí teve o artilheiro da competição, David, camisa 9 da equipe jundiaiense, com 12 gols.

A decisão do terceiro lugar foi bastante equilibrada e terminou em 2 a 2. O primeiro tento da equipe de Jundiaí foi marcado por Pig, de pênalti, sofrido por David.

O segundo gol foi marcado justamente pelo goleador do campeonato, David.