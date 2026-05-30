Em novembro de 2025, um homem de 41 anos foi brutalmente espancado em Louveira. O autor do crime, de 23 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio. Ele havia sido capturado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), para cumprimento de prisão temporária, ainda em novembro. Ele ficou preso durante investigações.
Em liberdade, foi julgado e condenado pela tentativa de homicídio. Na época, o autor do crime não tinha antecedentes criminais, mas também era investigado por agressão contra um idoso, que era seu vizinho. Desde o julgamento, foi tido como foragido, até a sexta-feira (29), quando foi capturado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.
O caso havia ganhado repercussão nacional, pois as agressões foram filmadas e foram para a internet. O autor agrede violentamente a vítima após uma discussão de trânsito. Durante o ataque, o rapaz teria utilizado um capacete para golpear a cabeça da vítima, que desmaiou no local. Mesmo inconsciente, o homem foi novamente agredido e arremessado em um córrego. Ele só não morreu devido a circunstâncias alheias à vontade do agressor, de acordo com os investigadores.
Na manhã de sexta-feira, em Louveira, durante patrulhamento pela rodovia Romildo Prado (SP-063), próximo à estrada Tapera Grande, no bairro Monterrey, as equipes do TOR receberam informações sobre a possível presença, na região, do indivíduo procurado pela Justiça. Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento nas imediações, sendo o suspeito localizado e abordado.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, após consulta aos sistemas policiais, constatou-se que o abordado figurava como procurado pela Justiça, com mandado de prisão em vigor pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal).
O mandado decorre da ocorrência amplamente divulgada em redes sociais e veículos de imprensa, na qual o autor foi filmado agredindo brutalmente um homem com golpes de capacete após desentendimento de trânsito. Após a vítima desfalecer, o agressor o arremessou em um rio e, em seguida, lançou também a motocicleta sobre o corpo, fato que gerou intensa comoção pública em âmbito nacional.
Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Louveira, permanecendo à disposição da Justiça.