Em novembro de 2025, um homem de 41 anos foi brutalmente espancado em Louveira. O autor do crime, de 23 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio. Ele havia sido capturado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), para cumprimento de prisão temporária, ainda em novembro. Ele ficou preso durante investigações.

Em liberdade, foi julgado e condenado pela tentativa de homicídio. Na época, o autor do crime não tinha antecedentes criminais, mas também era investigado por agressão contra um idoso, que era seu vizinho. Desde o julgamento, foi tido como foragido, até a sexta-feira (29), quando foi capturado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

O caso havia ganhado repercussão nacional, pois as agressões foram filmadas e foram para a internet. O autor agrede violentamente a vítima após uma discussão de trânsito. Durante o ataque, o rapaz teria utilizado um capacete para golpear a cabeça da vítima, que desmaiou no local. Mesmo inconsciente, o homem foi novamente agredido e arremessado em um córrego. Ele só não morreu devido a circunstâncias alheias à vontade do agressor, de acordo com os investigadores.