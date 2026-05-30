Moradores de Jundiaí e da região que utilizam a Linha 7-Rubi devem ficar atentos. Neste domingo (31), a operação dos trens terá alterações entre as estações Vila Clarice e Vila Aurora para a realização de serviços de manutenção e revisão da rede aérea vinculados às obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte.



As mudanças ocorrerão das 4h à meia-noite. Durante o período, os trens circularão em via única nas estações Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora, com embarque e desembarque realizados na mesma plataforma para ambos os sentidos. Os intervalos médios entre os trens serão de aproximadamente 20 minutos, segundo a concessionária em todo o trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.



Segundo a TIC Trens, as intervenções fazem parte do processo de modernização da infraestrutura ferroviária e estão relacionadas ao avanço das obras do TIC Eixo Norte.

A Linha 7-Rubi, que liga São Paulo a Jundiaí, passará por um processo gradual de modernização com implantação de acessibilidade nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.