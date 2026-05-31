A médica Angelita Habr-Gama morreu neste sábado (30), aos 92 anos, em São Paulo. Reconhecida como uma das principais referências da coloproctologia no Brasil e no exterior, ela construiu uma trajetória marcada por pioneirismo, produção científica e contribuições que transformaram o tratamento do câncer de reto.

Internada desde o início de maio no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, instituição com a qual manteve vínculo profissional por décadas, Angelita teve papel decisivo no desenvolvimento da especialidade no país e na formação de gerações de profissionais da área.

Ao longo da carreira, acumulou marcos históricos para a medicina brasileira. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de professora titular em uma especialidade cirúrgica na Faculdade de Medicina da USP e recebeu reconhecimento de importantes entidades médicas internacionais.