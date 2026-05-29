29 de maio de 2026
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REVÓLVER 38

PM prende dono de bar por posse ilegal de arma de fogo

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem foi preso, a arma apreendida e ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil
O homem foi preso, a arma apreendida e ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil

A Polícia Militar prendeu o dono de um bar localizado no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (29) por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PM, os militares chegaram até o bar após denúncia de que o proprietário escondia no balcão do estabelecimento um revólver de calibre 38. Ao averiguarem as informações, os policiais fizeram buscas pelo local e encontraram a arma enrolada em uma camiseta no local indicado na denúncia.

Ainda segundo a PM, o revólver estava carregado com cinco munições intactas e tinha a numeração suprimida. Questionado, o proprietário do bar assumiu ser o dono da arma e que a possuía para defesa pessoal.

O homem foi preso, a arma apreendida e ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

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