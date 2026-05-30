Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (30) após uma série de furtos envolvendo componentes de motocicletas em Jundiaí e Indaiatuba, incluindo módulos eletrônicos e faróis.



O suspeito foi detido por guardas municipais do Tático Motos de Jundiaí após uma ação integrada com equipes de segurança de Indaiatuba. Com ele foram encontrados nove módulos de motos, incluindo importadas, que são mecanismos de processamento eletrônico, o farol de uma motocicleta e ferramentas utilizadas na prática dos crimes.



Segundo informações da ocorrência, o suspeito também estaria envolvido em cerca de 20 furtos de componentes de motocicletas registrados em Indaiatuba no dia 14 de março. A Guarda Municipal agora aguarda o aparecimento de novas vítimas para identificar a origem dos outros nove módulos apreendidos.