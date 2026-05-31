Na noite de ontem (29), policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior atuaram na localização de uma criança de 11 anos desaparecida na região da Ponte São João, em Jundiaí.

A criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não verbal, havia saído de sua residência sem que os familiares soubessem seu paradeiro.

Os policiais encontraram o menino em um estabelecimento comercial da Vila Rio Branco após realizarem buscas pela cidade e reconstruírem o trajeto percorrido pela criança.