As alianças políticas da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já começaram a desenhar os palanques estaduais e federais para as eleições de 2026. O jogo político ocorre em meio à polarização nacional e à permanência dos mesmos grupos no centro da disputa, avaliam especialistas. Enquanto partidos da direita seguem alinhados ao governo estadual de Tarcísio de Freitas, setores da oposição se articulam para “impor uma derrota” ao governador paulista.

Com eleitorado majoritariamente conservador, os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) evidenciam o cenário político da RMJ. Nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro venceu em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva e Jarinu nos dois turnos da disputa. Na soma dos municípios, Bolsonaro obteve 255.425 votos contra 160.313 de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, consolidando o predomínio eleitoral da direita na região.

Para o líder do PL na Câmara Municipal de Jundiaí, Rodrigo Albino, as articulações políticas partidárias seguem alinhadas ao governo estadual de Tarcísio de Freitas, que deve permanecer no mesmo campo político do pré-candidato Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026.