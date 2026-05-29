Um homem ainda não identificado, aparentemente morador de rua, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (29) em uma praça no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí. Este é o segundo caso semelhante registrado na cidade em duas semanas.
De acordo com a Guarda Municipal, o proprietário de uma banca de jornais acionou a corporação após perceber um homem caído na praça onde trabalha. Guardas do Tático Motos foram até o local e solicitaram apoio de uma ambulância.
O médico da equipe de resgate constatou o óbito ainda no local. A Perícia Técnica também foi acionada e, segundo as primeiras informações, não encontrou sinais de violência no corpo.
A principal suspeita é de que a vítima tenha sofrido um mal súbito. Havia indícios de que o homem teria convulsionado momentos antes da morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e identificação oficial.
CASO ANTERIOR
No último dia 15, outro homem em situação de rua morreu na rua Lima, no bairro Ponte São João, também em Jundiaí.
Segundo relatos de testemunhas, ele consumia bebida alcoólica sob uma árvore quando começou a passar mal e perdeu os sinais vitais. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.
Ainda conforme relatos de pessoas próximas, o homem tinha histórico de dependência química, alcoolismo e era portador de HIV.
Nos dois casos, a área foi preservada para os trabalhos da perícia e os corpos encaminhados ao IML.
*ASSASSINATO
Também neste período, um homem foi assassinado na Praça Governador Pedro de Toledo, na rua do Rosário, na região central da cidade. Ele foi morto a facadas na noite de quarta-feira (20). O suspeito do crime, que também havia esfaqueado outra pessoa no mesmo dia, também na região central, foi preso no dia seguinte aos crimes, por policiais civis.