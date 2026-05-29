Um homem ainda não identificado, aparentemente morador de rua, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (29) em uma praça no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí. Este é o segundo caso semelhante registrado na cidade em duas semanas.

De acordo com a Guarda Municipal, o proprietário de uma banca de jornais acionou a corporação após perceber um homem caído na praça onde trabalha. Guardas do Tático Motos foram até o local e solicitaram apoio de uma ambulância.

O médico da equipe de resgate constatou o óbito ainda no local. A Perícia Técnica também foi acionada e, segundo as primeiras informações, não encontrou sinais de violência no corpo.