Um carro pegou fogo na tarde desta sexta-feira (29) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí, provocando interdições parciais e congestionamento com cerca de oito quilômetros de lentidão sentido inteiror e dois quilômeteos sentido a capital. A ocorrência foi registrada no km 69 da pista sul, sentido São Paulo, segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

De acordo com o registro da ocorrência, uma Parati trafegava pela primeira facha quando foi tomada pelas chamas. Equipes de atendimento da concessionária atuaram no local e conseguiram controlar o incêndio por volta das 17h55.

Apesar dos danos ao veículo, o ocupante do automóvel saiu ileso. As causas do incêndio não foram identificadas.