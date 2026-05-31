A alimentação tem papel cada vez mais importante no desempenho esportivo. Seja para atletas profissionais ou para pessoas que treinam em busca de saúde e qualidade de vida, a nutrição deixou de ser apenas uma ferramenta para emagrecimento e passou a ser considerada parte fundamental dos resultados dentro e fora das competições.

A nutricionista esportiva Fernanda Villa Nova Viotti, de 30 anos, acompanha atletas de diferentes modalidades e explica que sua ligação com o esporte foi determinante para a escolha da profissão.

“Eu sempre tive uma ligação muito forte com o exercício físico, principalmente com a musculação. É um estilo de vida que faz parte da minha rotina há anos e isso me aproximou naturalmente da nutrição esportiva”, conta.