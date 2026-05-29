No começo de maio, o pastor Wilson de Oliveira, pastor auxiliar na Graça Church, em Jundiaí, lançou o livro Entre o Peso e a Glória: A Jornada de Um Peregrino, obra que reconta o clássico de John Bunyan de 1678, intitulado O Peregrino.

Segundo o autor, a ideia surgiu em um grupo de mentoria da igreja da qual faz parte. “Em uma das reuniões, apareceu uma cena descrita no livro de John Bunyan e eu me perguntei por que não recontar essa história, que reflete situações comuns a todos nós, mas em um ambiente moderno, para que mais pessoas sejam alcançadas pela reflexão proposta na obra original.”

O Peregrino, de John Bunyan, tornou-se um best-seller por descrever a experiência humana universal de caminhar entre culpa e redenção, medo e esperança, ilusão e verdade, mundo e eternidade. Agora em uma linguagem mais moderna, a história narra a trajetória de uma pessoa no mundo, desde o momento em que toma conhecimento do pecado até sua morte.