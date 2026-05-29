No começo de maio, o pastor Wilson de Oliveira, pastor auxiliar na Graça Church, em Jundiaí, lançou o livro Entre o Peso e a Glória: A Jornada de Um Peregrino, obra que reconta o clássico de John Bunyan de 1678, intitulado O Peregrino.
Segundo o autor, a ideia surgiu em um grupo de mentoria da igreja da qual faz parte. “Em uma das reuniões, apareceu uma cena descrita no livro de John Bunyan e eu me perguntei por que não recontar essa história, que reflete situações comuns a todos nós, mas em um ambiente moderno, para que mais pessoas sejam alcançadas pela reflexão proposta na obra original.”
O Peregrino, de John Bunyan, tornou-se um best-seller por descrever a experiência humana universal de caminhar entre culpa e redenção, medo e esperança, ilusão e verdade, mundo e eternidade. Agora em uma linguagem mais moderna, a história narra a trajetória de uma pessoa no mundo, desde o momento em que toma conhecimento do pecado até sua morte.
De acordo com Wilson, a obra é uma alegoria, não um livro religioso, que reflete a natureza e a caminhada do ser humano ao longo da vida, sob uma ótica filosófica e humanística junto a uma crítica cultural à modernidade que aprisiona as pessoas.
Com a aposentadoria no final do ano passado, Wilson mergulhou neste que é seu primeiro livro. A obra Entre o Peso e a Glória: A Jornada de Um Peregrino está disponível apenas em formato digital, pela plataforma Amazon, mas pode ser adquirida em formato físico mediante compra internacional, com impressão fora do Brasil.
O escritor afirma que ainda está em processo de negociação com editoras para a primeira tiragem, mas que, por enquanto, a Amazon é o único meio para adquirir o livro. “Para que eu possa ter mais visibilidade na própria Amazon, aderi a um programa que exige uma exclusividade mínima de 90 dias. Dessa forma, o livro pode ser lido por assinantes sem custo”, explica.
Além disso, Wilson garante que já pretende realizar uma segunda edição, com comentários sobre as verdades abordadas na alegoria, voltada para o público cristão, com referências bíblicas.
Resumo: Inspirado em “O Peregrino”, de John Bunyan, Wilson de Oliveira estreia como escritor ao adaptar a obra para os dilemas contemporâneos e ampliar o alcance da reflexão humanística proposta no clássico do século XVII.