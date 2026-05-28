A Polícia Militar de Jundiaí apreendeu na tarde desta quinta-feira (28) mais de 60 Kg de drogas na Comunidade Fepasa. A apreensão aconteceu durante uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas.

A ação aconteceu após uma denúncia de que uma mulher estaria usando uma residência localizada na rua da Conquista para armazenar grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a PM, equipes da 1ª Cia do 49° Batalhão foram averiguar as informações que davam conta de características da mulher e do local indicado. A moradora permitiu a vistoria no imóvel e os policiais encontraram mochilas contendo diversos tipos de drogas em um quarto e próximo à uma cama.