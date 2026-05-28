28 de maio de 2026
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MULHER PRESA

PM apreende mais de 60 kg de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A apreensão aconteceu durante uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas
A apreensão aconteceu durante uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas

A Polícia Militar de Jundiaí apreendeu na tarde desta quinta-feira (28) mais de 60 Kg de drogas na Comunidade Fepasa. A apreensão aconteceu durante uma ocorrência de combate ao tráfico de drogas.

A ação aconteceu após uma denúncia de que uma mulher estaria usando uma residência localizada na rua da Conquista para armazenar grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a PM, equipes da 1ª Cia do 49° Batalhão foram averiguar as informações que davam conta de características da mulher e do local indicado. A moradora permitiu a vistoria no imóvel e os policiais encontraram mochilas contendo diversos tipos de drogas em um quarto e próximo à uma cama.

Ainda segundo a PM, foram apreendidos aproximadamente 42,7 quilos de cocaína, incluindo pasta base e porções refinadas; cerca de 6,8 quilos de crack; 2,3 quilos de maconha; porções de ice; além de anfetamina e adrenalina em pó, resultando mais de 60 Kg de entorpecentes.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e foi levada para a delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

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