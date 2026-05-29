29 de maio de 2026
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ABERTA A TODOS

Toda a população de Jundiaí pode tomar a vacina da gripe agora

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Imunização contra a influenza é ampliada e reforça prevenção durante período de maior circulação de vírus respiratórios
Imunização contra a influenza é ampliada e reforça prevenção durante período de maior circulação de vírus respiratórios

Com a queda das temperaturas e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município, conforme os horários de atendimento de cada unidade.

A ampliação da campanha acompanha a orientação do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus influenza e prevenir casos graves da doença, especialmente neste período de maior incidência de doenças respiratórias.

Até o dia 28 de maio, Jundiaí já aplicou 80.864 doses da vacina contra a influenza. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 52.710 doses, o que representa 45,22% de cobertura do público-alvo estimado em 116.574 pessoas.

Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram aplicadas 8.145 doses, alcançando cobertura de 29,02%. Entre as gestantes, a cobertura está em 43%, com 1.581 doses aplicadas. Já entre os idosos com 60 anos ou mais, foram registradas 42.984 doses aplicadas, atingindo cobertura de 50,67%.

Além da vacinação disponível durante a semana nas UBSs e Clínicas da Família, a prefeitura realiza uma ação especial de imunização no dia 6 de junho, das 10h às 18h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping.

A SMPS reforça que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe, ajudando a evitar complicações, internações e sobrecarga nos serviços de saúde.

Como se prevenir contra os vírus respiratórios?

Além da vacinação, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde orienta a população a adotar medidas simples de prevenção:

  • Higienizar frequentemente as mãos e objetos;
  • Manter os ambientes arejados;
  • Beber bastante água e manter-se hidratado;
  • Ter alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes;
  • Reforçar a imunidade;
  • Manter os ambientes limpos e livres de poeira e mofo;
  • Realizar suplementação de vitaminas e minerais, quando necessário e com orientação profissional.

Dúvidas sobre vacinação

Para mais informações sobre a vacinação contra a gripe, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Clínica da Família mais próxima. As unidades são os canais oficiais para esclarecimento de dúvidas relacionadas às salas de vacina e à imunização no município.

O Governo do Estado de São Paulo também disponibiliza o portal “Vacina 100 Dúvidas”, com respostas às perguntas mais frequentes sobre vacinação, incluindo informações sobre eficácia, efeitos colaterais e doenças imunopreveníveis.

O acesso pode ser feito pelo site: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br

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