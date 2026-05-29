Com a queda das temperaturas e o aumento dos casos de doenças respiratórias, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), amplia a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família do município, conforme os horários de atendimento de cada unidade.

A ampliação da campanha acompanha a orientação do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal, reduzir a circulação do vírus influenza e prevenir casos graves da doença, especialmente neste período de maior incidência de doenças respiratórias.

Até o dia 28 de maio, Jundiaí já aplicou 80.864 doses da vacina contra a influenza. Entre os grupos prioritários, foram aplicadas 52.710 doses, o que representa 45,22% de cobertura do público-alvo estimado em 116.574 pessoas.