28 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas na 9 de Julho

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente foi registrado no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Conrado Augusto Offa
Acidente foi registrado no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Conrado Augusto Offa

Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um atropelamento registrado na manhã desta quinta-feira (28) no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Conrado Augusto Offa, no sentido Rodoviária, em Jundiaí.

De acordo com informações coletadas no local pela equipe do JJ, um pedestre tentou atravessar a avenida 9 de Julho com semáforo aberto para veículos. Um motociclista que trafegava pela via não conseguiu desviar e o atingiu.

Com o impacto da moto e do pedestre, o motociclista perdeu o controle da direção e atingiu uma outra motocicleta. O pedestre não suportou os ferimentos e faleceu no local do atropelamento.

Os dois motociclistas ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas socorridas.

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