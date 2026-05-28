Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um atropelamento registrado na manhã desta quinta-feira (28) no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Conrado Augusto Offa, no sentido Rodoviária, em Jundiaí.

De acordo com informações coletadas no local pela equipe do JJ, um pedestre tentou atravessar a avenida 9 de Julho com semáforo aberto para veículos. Um motociclista que trafegava pela via não conseguiu desviar e o atingiu.

Com o impacto da moto e do pedestre, o motociclista perdeu o controle da direção e atingiu uma outra motocicleta. O pedestre não suportou os ferimentos e faleceu no local do atropelamento.