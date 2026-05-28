O trânsito no prolongamento da avenida Antônio Frederico Ozanan será liberado para os motoristas no domingo (31) de maio. O trecho está localizado na altura da Vila Hortolândia, no sentido Rodovia João Cereser e Avenida Armando Giassetti.
O local recebeu a instalação de gradil, pintura de faixas de rolamento, instalação de placas de sinalização e navegação e implantação de semáforos no cruzamento com a avenida Prefeito Luiz Latorre, reforçando a organização do tráfego e a segurança viária.
O trânsito local também passará por mudanças importantes. O acesso ao CECE Aramis Polli será feito pela avenida Antônio Frederico Ozanan, com conversão à direita para a rua Dr. Benedito de Godoy Ferraz, que passa a operar em sentido único.
O mesmo trajeto poderá ser utilizado pelos motoristas que seguem em direção à E.E Professor Adoniro Ladeira. Neste caso, quem estiver na Avenida Antônio Frederico Ozanan também poderá acessar a escola pela rua São Manoel.
A partir da liberação do trânsito, ficará proibido o estacionamento na faixa da direita da Avenida Antônio Frederico Ozanan. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas durante a adaptação às novas mudanças viárias.