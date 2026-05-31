O ser humano — o Homo sapiens — tornou-se a espécie dominante por uma característica que o diferenciou das demais: a capacidade de raciocinar, criar soluções e transmitir conhecimento. Chegamos agora ao que talvez seja o ápice desse atributo: a criação da Inteligência Artificial.

A IA já transforma a economia, o trabalho e a vida cotidiana em uma velocidade sem precedentes. Ela traz produtividade, eficiência e conforto. Pode ajudar a diagnosticar doenças, otimizar safras, acelerar serviços públicos e ampliar o acesso à informação. Mas, como toda grande revolução tecnológica, também produz efeitos colaterais profundos.

Um relatório da ONU publicado em dezembro do ano passado fez um alerta: se, por um lado, a Inteligência Artificial pode elevar a produtividade de alguns setores em até 5% nos próximos dois anos, por outro, pode afetar até 40% dos empregos no mundo. Sem regulação, fiscalização e cooperação internacional, esse avanço corre o risco de desequilibrar economias, fragilizar mercados de trabalho e ampliar desigualdades.

A transformação já em curso não atingirá apenas funções repetitivas ou braçais. Profissionais liberais e trabalhadores de áreas intelectuais, administrativas, analíticas e criativas também verão suas atividades serem progressivamente modificadas, reduzidas ou substituídas por sistemas inteligentes.

Os jovens estarão entre os mais expostos a esse impacto. Muitos empregos de entrada — aqueles que tradicionalmente permitem aprender na prática, ganhar experiência e iniciar uma trajetória profissional — são justamente os mais suscetíveis à automação. Uma geração inteira poderá chegar ao mercado de trabalho encontrando menos portas de acesso e um ambiente muito mais instável.

Isso não significa que estudar deixou de ser importante. Ao contrário: será ainda mais essencial. Mas já não basta se preparar para uma profissão e imaginar uma carreira linear ao longo da vida.

Os jovens precisarão desenvolver aquilo que as máquinas ainda não substituem com facilidade: pensamento crítico, criatividade, repertório, sensibilidade humana, capacidade de formular boas perguntas e de trabalhar com inteligência artificial — e não apenas competir contra ela. Aprender a aprender será tão importante quanto dominar uma técnica específica.

Mas não se pode transferir toda essa responsabilidade para uma geração que está entrando em um jogo cujas regras mudam a cada mês. Governos também precisarão agir. Isso significa reformar a educação para uma nova realidade, ampliar a alfabetização digital, garantir acesso democrático às ferramentas de IA e criar políticas de qualificação e requalificação profissional em larga escala. Significa, ainda, discutir mecanismos de proteção social e atualizar leis trabalhistas e sistemas tributários diante de um mundo em que parte crescente da riqueza poderá ser produzida por máquinas.

A Inteligência Artificial pode inaugurar uma era de abundância, conhecimento e progresso. Mas, sem preparo coletivo, também pode concentrar oportunidades nas mãos de poucos e deixar muitos para trás. O desafio do nosso tempo é garantir que essa revolução não seja apenas tecnologicamente impressionante, mas socialmente justa.

A Inteligência Artificial precisa servir à humanidade — e não o contrário.

Miguel Haddad é ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal