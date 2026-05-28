28 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NÃO COMPENSOU!

Borracheiro se arrisca no crime por R$ 100 e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele acabou preso em flagrante por tráfico de drogas
Ele acabou preso em flagrante por tráfico de drogas

Um homem foi preso com mais de 400 porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro São Francisco, em Louveira. Apesar de ter uma profissão - trabalha como borracheiro -, ele se arriscou para ganhar R$ 100 por algumas horas na biqueira, e acabou preso.

Equipes da Guarda Municipal faziam patrulhamento pela região quando desconfiaram da atitude de um homem que carregava uma sacola em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os guardas encontraram centenas de porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a venda.

Ainda segundo os agentes, o suspeito confessou que havia acabado de receber as drogas de um desconhecido e que ganharia R$ 100 para permanecer traficando até o final da tarde.

Ele foi conduzido à delegacia e acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários