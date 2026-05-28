Um homem foi preso com mais de 400 porções de drogas em um ponto de tráfico no bairro São Francisco, em Louveira. Apesar de ter uma profissão - trabalha como borracheiro -, ele se arriscou para ganhar R$ 100 por algumas horas na biqueira, e acabou preso.

Equipes da Guarda Municipal faziam patrulhamento pela região quando desconfiaram da atitude de um homem que carregava uma sacola em uma área conhecida pelo tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os guardas encontraram centenas de porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para a venda.