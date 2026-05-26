Um homem condenado por furto e procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão nesta segunda-feira (25), na região da rua do Retiro, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, ele caminhava acompanhado de outro homem pela avenida Luiz Latorre em atitude considerada suspeita, o que chamou a atenção de moradores da região.

A PM foi acionada e enviou equipes para patrulhamento. Uma das viaturas, que estava na região da Vila Arens, se deslocou e conseguiu localizar os suspeitos já próximos à rua do Retiro.