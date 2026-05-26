26 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MORADORES ESPERTOS

Moradores receosos chamam a PM e ladrão vai parar na cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida
Ele foi conduzido ao DP, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida

Um homem condenado por furto e procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão nesta segunda-feira (25), na região da rua do Retiro, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, ele caminhava acompanhado de outro homem pela avenida Luiz Latorre em atitude considerada suspeita, o que chamou a atenção de moradores da região.

A PM foi acionada e enviou equipes para patrulhamento. Uma das viaturas, que estava na região da Vila Arens, se deslocou e conseguiu localizar os suspeitos já próximos à rua do Retiro.

Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos homens possuía mandado de prisão em aberto por condenação relacionada ao crime de furto.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários