26 de maio de 2026
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'OLHEIRO?'

Criminoso é preso durante a madrugada em local mal frequentado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi encaminhado ao Plantão Policial
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial

Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de lesão corporal e furto foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na madrugada desta terça-feira (26), no Jardim Tamoio, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, no final da rua Doutor Carlos Augusto de Castro, esquina com a rua Vitório Lucato, quando abordaram um homem em atitude suspeita - ele possivelmente atuava como “olheiro”, avisando traficantes sobre a chegada das viaturas na região.

Durante a consulta aos dados pessoais, os PMs constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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