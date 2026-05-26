Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de lesão corporal e furto foi capturado por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, na madrugada desta terça-feira (26), no Jardim Tamoio, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, no final da rua Doutor Carlos Augusto de Castro, esquina com a rua Vitório Lucato, quando abordaram um homem em atitude suspeita - ele possivelmente atuava como “olheiro”, avisando traficantes sobre a chegada das viaturas na região.

Durante a consulta aos dados pessoais, os PMs constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.