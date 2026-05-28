O estado de São Paulo tem 22 das 30 cidades mais seguras do Brasil, segundo o Atlas da Violência 2026, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mede a taxa de homicídios nos 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.
Na região de Jundiaí, há três cidades entre as 30 mais seguras. Itatiba é destaque, a 6ª mais segura do país e a 3ª do Estado de São Paulo. Várzea Paulista é a 14ª mais segura de São Paulo e 21ª do país. Já Jundiaí aparece na 17ª colocação do estado e 25ª no Brasil.
Além de São Paulo, outros três estados possuem cidades entre as 20 menos violentas do país: Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.
Nenhum município do estado de São Paulo figura entre os 100 mais violentos do Brasil. O ranking utiliza a taxa de homicídio estimado por 100 mil habitantes, indicador que soma os homicídios oficialmente registrados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com a estimativa de homicídios ocultos, calculada pelo Ipea.
Cidades mais seguras de SP
A primeira colocação paulista é de Santa Bárbara d’Oeste, em 3º lugar geral, com 3,2 homicídios por 100 mil habitantes. Em seguida aparecem Bragança Paulista (3,8), Itatiba (4,0), Birigui (4,1), Atibaia (4,8) e Votuporanga (5,0).
Entre os municípios paulistas de grande porte (mais de 500 mil habitantes), São José dos Campos é o melhor colocado, em 15º entre os 336 analisados, com 5,9 homicídios por 100 mil. A capital paulista aparece na 121ª posição, com taxa de 15,3, abaixo da média nacional municipal de 20.
O resultado reflete o desempenho do estado comparado a outras unidades da federação. São Paulo registrou a menor taxa de homicídios do Brasil entre os 27 estados em 2024, com 6,6 mortes por 100 mil habitantes, de acordo com o Atlas da Violência.
No ano seguinte, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) registrou, pelo terceiro ano consecutivo, o menor número de homicídios dolosos da série histórica iniciada em 2001, com 2.438 ocorrências.
Os principais indicadores criminais também registraram quedas históricas em 2025. Os roubos somaram 161.310 ocorrências no estado, redução de 16% frente a 2024 e o menor patamar desde 2001. Latrocínios (129 casos, queda de 22%) e roubos de carga (3.470 casos, queda de 26%) também atingiram o menor nível da série histórica, segundo a SSP-SP. Pela primeira vez, o roubo de veículos ficou abaixo de 30 mil ocorrências no estado.
Veja as 30 cidades mais seguras do Brasil em 2024
Taxa de homicídio estimado por 100 mil habitantes, em ordem crescente:
- Jaraguá do Sul (SC): 2,0;
- Brusque (SC): 2,6;
- Santa Bárbara d’Oeste (SP): 3,2;
- Lavras (MG): 3,6;
- Bragança Paulista (SP): 3,8;
- Itatiba (SP): 4,0;
- Birigui (SP): 4,1;
- Ituiutaba (MG): 4,7;
- Atibaia (SP): 4,8;
- Votuporanga (SP): 5,0;
- Tubarão (SC): 5,2;
- Indaiatuba (SP): 5,6;
- Salto (SP): 5,7;
- Blumenau (SC): 5,8;
- São José dos Campos (SP): 5,9;
- Araraquara (SP): 6,3;
- Arapongas (PR): 6,5;
- Marília (SP): 6,5;
- Mogi das Cruzes (SP): 6,6;
- Cotia (SP): 6,6;
- Várzea Paulista (SP): 6,7;
- Palhoça (SC): 6,9;
- Valinhos (SP): 6,9;
- Barretos (SP): 7,1;
- Jundiaí (SP): 7,2;
- Itapetininga (SP): 7,3;
- Botucatu (SP): 7,3;
- São Bernardo do Campo (SP): 7,4;
- Santana de Parnaíba (SP): 7,4;
- Jandira (SP): 7,4.