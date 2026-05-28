O estado de São Paulo tem 22 das 30 cidades mais seguras do Brasil, segundo o Atlas da Violência 2026, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mede a taxa de homicídios nos 336 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.

Na região de Jundiaí, há três cidades entre as 30 mais seguras. Itatiba é destaque, a 6ª mais segura do país e a 3ª do Estado de São Paulo. Várzea Paulista é a 14ª mais segura de São Paulo e 21ª do país. Já Jundiaí aparece na 17ª colocação do estado e 25ª no Brasil.

Além de São Paulo, outros três estados possuem cidades entre as 20 menos violentas do país: Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.