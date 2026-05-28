A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí desta terça-feira (26) foi marcada por homenagens ao Paulista Futebol Clube, após a aprovação do projeto que nomeia um espaço público como “Praça Luís Felipe Alves (Pivet)”, em reconhecimento ao torcedor ligado ao clube e à torcida. Familiares, amigos e torcedores acompanharam a votação no plenário. Os vereadores também homenagearam os participantes da primeira sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada na segunda-feira (25). Idealizado pelo presidente da Casa, Edicarlos Vieira (União), o programa busca incentivar a participação das crianças na política local e aproximar jovens da cidadania e da democracia.
Candidatos Copa do Mundo
Jundiaí vive uma enxurrada de candidatos estreantes para 2026. A profusão de dobradinhas confunde e afasta o eleitor local, desgastado pelo perfil dos novos parceiros. Em reunião recente, dois nomes consagrados da região se encontraram. O ruído ficou por conta de um candidato de fora: além de dobrar com um veterano, aceitou parceria com um novato. A costura dupla não caiu bem. O movimento gerou forte resistência na Terra da Uva. Na política, nem toda soma resulta em votos; às vezes, divide.
Proteção à serra do Japi adiada
A Câmara Municipal de Jundiaí adiou para daqui dois meses, 6 de agosto, a audiência pública que debaterá o projeto que proíbe procedimentos administrativos para fins imobiliários na Serra do Japi. Parlamentares e sociedade civil discutiram o projeto de lei complementar na tarde desta quinta-feira. A proposta altera uma lei já existente para ampliar a proteção permanente da Serra do Japi, vedando procedimentos administrativos para fins imobiliários na área de gestão ambiental e prevendo sanções para irregularidades ambientais. O texto também estabelece multa de R$ 500 mil por hectare afetado em casos de parcelamento clandestino do solo, supressão irregular de vegetação ou intervenções imobiliárias não autorizadas.
“Legado político” aquece plenário
O clima esquentou na sessão da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista nesta terça-feira (26). A sessão foi marcada por embates políticos e troca de críticas entre vereadores durante os debates em plenário. Os vereadores Fernando do Transporte (PSD) e Leandro Bizetto (PSDB) teceram críticas ao vereador Paulo Preza (PODE) após comentários relacionando à situação do transporte intermunicipal à gestão do ex-prefeito Dr. Luiz. Em resposta, os parlamentares defenderam feitos da antiga administração municipal, em um debate que relembrou antigas alianças políticas regionais. Na tribuna, vereadores rebateram de forma acalorada os posicionamentos apresentados durante a sessão.
Prazo acabando
Estão abertas até a próxima quarta-feira (3) as inscrições para representantes da sociedade civil interessados em integrar o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Jundiaí no biênio 2026/2028. O órgão atua de forma consultiva e participativa na formulação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e defesa dos direitos da comunidade negra. Podem participar entidades, sindicatos, associações e moradores da cidade. A eleição será realizada em plenária presencial no dia 11 de junho, no Paço Municipal.
Em pauta
A Câmara Municipal de Várzea Paulista realizou nesta terça-feira (26) a 58ª Sessão Ordinária, com debates voltados à saúde, orçamento público, infraestrutura urbana e educação. Entre os destaques apresentados estiveram o Projeto de Lei nº 42/2026, que prevê a distribuição de sensor contínuo de glicose para crianças do município, e a proposta de emenda à Lei Orgânica que altera o limite das emendas individuais ao orçamento municipal. A sessão também discutiu projetos de autorização de despesas para as eleições municipais de 2026 e requerimento de informações sobre o caso de óbito por febre maculosa registrado no Condomínio Laguna. Na Ordem do Dia, os vereadores apreciaram o Projeto de Lei nº 14/2026, que institui o “Dia do Profissional da Contabilidade” no calendário oficial da cidade.