A sessão da Câmara Municipal de Jundiaí desta terça-feira (26) foi marcada por homenagens ao Paulista Futebol Clube, após a aprovação do projeto que nomeia um espaço público como “Praça Luís Felipe Alves (Pivet)”, em reconhecimento ao torcedor ligado ao clube e à torcida. Familiares, amigos e torcedores acompanharam a votação no plenário. Os vereadores também homenagearam os participantes da primeira sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada na segunda-feira (25). Idealizado pelo presidente da Casa, Edicarlos Vieira (União), o programa busca incentivar a participação das crianças na política local e aproximar jovens da cidadania e da democracia.

Candidatos Copa do Mundo

Jundiaí vive uma enxurrada de candidatos estreantes para 2026. A profusão de dobradinhas confunde e afasta o eleitor local, desgastado pelo perfil dos novos parceiros. Em reunião recente, dois nomes consagrados da região se encontraram. O ruído ficou por conta de um candidato de fora: além de dobrar com um veterano, aceitou parceria com um novato. A costura dupla não caiu bem. O movimento gerou forte resistência na Terra da Uva. Na política, nem toda soma resulta em votos; às vezes, divide.

Proteção à serra do Japi adiada

A Câmara Municipal de Jundiaí adiou para daqui dois meses, 6 de agosto, a audiência pública que debaterá o projeto que proíbe procedimentos administrativos para fins imobiliários na Serra do Japi. Parlamentares e sociedade civil discutiram o projeto de lei complementar na tarde desta quinta-feira. A proposta altera uma lei já existente para ampliar a proteção permanente da Serra do Japi, vedando procedimentos administrativos para fins imobiliários na área de gestão ambiental e prevendo sanções para irregularidades ambientais. O texto também estabelece multa de R$ 500 mil por hectare afetado em casos de parcelamento clandestino do solo, supressão irregular de vegetação ou intervenções imobiliárias não autorizadas.

“Legado político” aquece plenário