Parlamentares da Câmara dos Deputados apreciaram na última semana (19) uma minirreforma que flexibiliza as regras de controle de gastos partidários, pagamento de multas e autorizou envio de mensagens em massa a eleitores. A medida tem repercutido entre líderes políticos da Região Metropolitana de Jundiaí.

O PL 4.822/2025 altera regras da legislação eleitoral e partidária ao flexibilizar a prestação de contas dos partidos, limitar multas por irregularidades em até R$ 30 mil, permitir parcelamento de dívidas partidárias em até 15 anos, impedir o bloqueio de recursos dos fundos Partidário e Eleitoral, reduzir prazos de análise das contas pela Justiça Eleitoral e autorizar envio automatizado de mensagens para eleitores cadastrados. Na prática, a proposta reduz mecanismos de fiscalização e punição sobre partidos políticos e amplia ferramentas digitais de campanha eleitoral.

O advogado da OAB Jundiaí na área eleitoral, Alceu Eder Massucato, criticou a condução da minirreforma aprovada com rápida votação simbólica e sem registro em painel. Segundo ele, o projeto amplia excessivamente as imunidades partidárias em meio a um cenário político de baixa discussão pública sobre o tema.