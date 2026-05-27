Um motociclista foi preso por policiais militares em Campo Limpo Paulista, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam 228 porções de entorpecentes entre cocaína e crack.
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento os policiais se depararam com o motociclista trafegando na contramão da direção, o que motivou a abordagem.
Durante a revista, os PMs localizaram em uma mochila 120 pinos de cocaína e 108 porções de crack, além de R$ 240.
A suspeita é de que o homem estivesse transportando as drogas para abastecer pontos de tráfico na cidade. Segundo os agentes, ele já possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.
Ainda durante a averiguação, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2016.
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.