Um motociclista foi preso por policiais militares em Campo Limpo Paulista, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam 228 porções de entorpecentes entre cocaína e crack.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento os policiais se depararam com o motociclista trafegando na contramão da direção, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os PMs localizaram em uma mochila 120 pinos de cocaína e 108 porções de crack, além de R$ 240.