27 de maio de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Motociclista na contramão é abordado e preso com drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas

Um motociclista foi preso por policiais militares em Campo Limpo Paulista, suspeito de tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam 228 porções de entorpecentes entre cocaína e crack.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento os policiais se depararam com o motociclista trafegando na contramão da direção, o que motivou a abordagem.

Durante a revista, os PMs localizaram em uma mochila 120 pinos de cocaína e 108 porções de crack, além de R$ 240.

A suspeita é de que o homem estivesse transportando as drogas para abastecer pontos de tráfico na cidade. Segundo os agentes, ele já possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.

Ainda durante a averiguação, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2016.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

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