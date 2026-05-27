Com dois data centers instalados em Jundiaí, a Ascenty, joint venture entre Digital Realty e Brookfield Infrastructure e líder em data centers e conectividade na América Latina, anunciou nesta quarta-feira (27) US$ 1,2 bilhão em novos investimentos para acelerar a expansão de sua infraestrutura voltada à inteligência artificial no Brasil. O aporte é impulsionado por contratos recentemente firmados com empresas globais de tecnologia, com o objetivo de atender à crescente demanda por soluções de IA e cloud de próxima geração na região. Os novos data centers atenderão clientes únicos.

O plano inclui a construção de quatro novos data centers preparados para IA. O primeiro será em Sumaré (SP), no campus da cidade, que já conta com dois prédios em operação, e será a primeira unidade na América Latina projetada desde a sua concepção para suportar cargas de trabalho em larga escala de inteligência artificial. Além disso, a Ascenty está construindo sua terceira instalação de grande porte em Vinhedo e anuncia mais dois data centers em desenvolvimento no mesmo campus.

Juntos, os data centers já estão totalmente pré-locados e somam 150 MW, volume equivalente a mais de um terço de toda a capacidade construída ao longo dos 15 anos de história da companhia, evidenciando a forte aceleração da demanda por infraestrutura de IA de alta densidade.

Segundo Chris Torto, CEO da Ascenty, a escolha por nossa região é estratégica. “Desde que vim para o Brasil, São Paulo representa 40% do PIB brasileiro. Nossa escolha por esta região se dá por conta da localização, conectividade, mão de obra especializada e disponibilidade de áreas.”