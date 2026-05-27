Um homem foi preso por violência doméstica e ameaça contra a esposa, no Jardim Olívio Moro, em Várzea Paulista.

A PM foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a mulher alegou que o marido havia chegado em casa agressivo e, apesar de não agredi-la, fez ameaças e proferiu xingamentos.

Ele, por sua vez, tentou minimizar a situação, alegando que se tratava apenas de uma simples briga de casal.