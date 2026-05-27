27 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AO SER QUESTIONADO

Marido é preso após tentar suavizar violência doméstica

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O marido foi preso em flagrante pelos policiais militares
O marido foi preso em flagrante pelos policiais militares

Um homem foi preso por violência doméstica e ameaça contra a esposa, no Jardim Olívio Moro, em Várzea Paulista.

A PM foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a mulher alegou que o marido havia chegado em casa agressivo e, apesar de não agredi-la, fez ameaças e proferiu xingamentos.

Ele, por sua vez, tentou minimizar a situação, alegando que se tratava apenas de uma simples briga de casal.

As partes foram conduzidas à delegacia, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante por violência doméstica e ameaça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários