A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, definiu a data das inscrições para o mutirão de castração que será realizado no município.
As vagas estão disponíveis para todos os munícipes residentes em Jarinu que desejam castrar seu cão ou gato.
Para participar, é necessário comparecer presencialmente nos dias 1º, 2 ou 3 de junho, no Núcleo de Bem-Estar Animal, das 8h às 15h, com a documentação completa. Nesses dias, serão realizados a inscrição e o agendamento para a castração.
Os documentos necessários para realizar a inscrição e garantir o agendamento da vaga são: RG, CPF e comprovante de endereço do responsável, além do número de registro do animal no Sinpatinhas. Caso falte algum documento, a inscrição não será realizada.
Para registrar seu cão ou gato no Sinspatinhas, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em sinpatinhas.mma.gov.br/, e seguir os passos solicitados pelo próprio sistema. É importante anotar o número de registro do animal; cada cão e gato deve ter o seu próprio registro.
O mutirão de castração será realizado em dois dias: em 24 de junho, na Praça do Campo Largo, e em 25 de junho, na quadra do Maracanã.
O Núcleo de Bem-Estar Animal está localizado na rua Contarini, 284, Bairro Trieste. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4016-8208 ou pelo WhatsApp (11) 94855-4568.