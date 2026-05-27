27 de maio de 2026
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COMEÇO DE JUNHO

Jarinu abre inscrições para mutirão de castração de cães e gatos

Por Redação | Divulgação / Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jarinu
As vagas estão disponíveis para todos os munícipes residentes em Jarinu que desejam castrar seu pet
As vagas estão disponíveis para todos os munícipes residentes em Jarinu que desejam castrar seu pet

A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, definiu a data das inscrições para o mutirão de castração que será realizado no município.

As vagas estão disponíveis para todos os munícipes residentes em Jarinu que desejam castrar seu cão ou gato.

Para participar, é necessário comparecer presencialmente nos dias 1º, 2 ou 3 de junho, no Núcleo de Bem-Estar Animal, das 8h às 15h, com a documentação completa. Nesses dias, serão realizados a inscrição e o agendamento para a castração.

Os documentos necessários para realizar a inscrição e garantir o agendamento da vaga são: RG, CPF e comprovante de endereço do responsável, além do número de registro do animal no Sinpatinhas. Caso falte algum documento, a inscrição não será realizada.

Para registrar seu cão ou gato no Sinspatinhas, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em sinpatinhas.mma.gov.br/, e seguir os passos solicitados pelo próprio sistema. É importante anotar o número de registro do animal; cada cão e gato deve ter o seu próprio registro.

O mutirão de castração será realizado em dois dias: em 24 de junho, na Praça do Campo Largo, e em 25 de junho, na quadra do Maracanã.

O Núcleo de Bem-Estar Animal está localizado na rua Contarini, 284, Bairro Trieste. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4016-8208 ou pelo WhatsApp (11) 94855-4568.

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