A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, definiu a data das inscrições para o mutirão de castração que será realizado no município.

As vagas estão disponíveis para todos os munícipes residentes em Jarinu que desejam castrar seu cão ou gato.

Para participar, é necessário comparecer presencialmente nos dias 1º, 2 ou 3 de junho, no Núcleo de Bem-Estar Animal, das 8h às 15h, com a documentação completa. Nesses dias, serão realizados a inscrição e o agendamento para a castração.