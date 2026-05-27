O atleta William Vitor Brito Santos, do Time Jundiaí, conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-23 de Atletismo na prova dos 5 mil metros da marcha atlética. A competição foi disputada no fim de semana, em Bragança Paulista, e reuniu representantes de equipes de todo o estado de São Paulo.

William completou a prova em 36 minutos e 52 segundos e garantiu a medalha de ouro na disputa, considerada uma das mais técnicas do atletismo. Na marcha atlética, os competidores precisam manter ao menos um dos pés em contato com o solo e executar os movimentos com o joelho estendido, sob risco de advertências e desclassificação.

Segundo a equipe técnica, o trabalho nos treinamentos teve foco na execução correta dos movimentos para evitar punições durante a prova. O atleta jundiaiense completou a disputa sem receber advertências da arbitragem, fator destacado pela comissão como reflexo da regularidade técnica apresentada ao longo do percurso.