27 de maio de 2026
GINÁSTICA ARTÍSTICA

Time Jundiaí conquista medalhas em Paulínia

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipe foi vice-campeã no sub-13 e somou pódios individuais em todas as categorias
O Time Jundiaí de Ginástica Artística Feminina participou, no último sábado (23), da primeira etapa do Troféu Destaque da Liga, realizada em Paulínia, e conquistou resultados expressivos nas categorias sub-13 e Livre. A equipe jundiaiense terminou como vice-campeã do Grupo 3 na categoria sub-13 e garantiu diversas medalhas individuais ao longo da competição.

A competição segue o regulamento dos Jogos Regionais e Jogos Abertos, com disputas nas categorias sub-13 e Livre. Jundiaí participou com uma equipe no sub-13, formada por Laura Rópa, Vitória Machado, Isabelli Gavilha, Maria Clara Raffo, Sabrina Inácio e Maria Vitória Fernandes, além das ginastas Thayla Machado e Isadora Dias na categoria Livre.

Entre os destaques individuais da categoria sub-13, Vitória Machado conquistou medalha de ouro nas paralelas, prata na trave de equilíbrio e bronze no individual geral. Laura Lopes ficou com a prata nas paralelas, enquanto Sabrina Inácio garantiu o ouro na trave. Já Maria Vitória Fernandes terminou com o bronze também na trave de equilíbrio.

Na categoria Livre, Thayla Machado conquistou a medalha de prata nas paralelas. Isadora Dias subiu ao pódio em três oportunidades, com prata no salto, bronze no solo e prata no individual geral. As atletas do Time Jundiaí foram acompanhadas pelos técnicos Cristiana Miyamoto e Juliano Vendramin durante a competição.

