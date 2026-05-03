Novas obras de saneamento executadas pela GDS Engenharia a serviço da Sabesp representam avanços significativos para a infraestrutura hídrica e de esgotamento sanitário de Itupeva. O pacote inclui a construção de três reservatórios de água de 1.000 m³ cada — nos bairros Primavera, Cafezal e Santo Antônio — e a conclusão de obras remanescentes do sistema de esgotamento sanitário, com foco no Coletor Tronco (CT) Caxambu e no CT Pacaembu, além da urbanização da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Centro.

Os reservatórios vão aumentar em 3 milhões de litros a capacidade de armazenamento de água tratada da cidade, garantindo mais segurança hídrica para os moradores e reduzindo o risco de desabastecimento em períodos de alta demanda ou estiagem. As unidades do Primavera e Santo Antônio estão em áreas da prefeitura, e a do Cafezal, em área da Sabesp.

Com os três novos reservatórios, que somam 3 milhões de litros de capacidade adicional de armazenamento, o volume é suficiente para abastecer cerca de 18 mil pessoas por dia, considerando o consumo médio de 250 litros por habitante. Esse contingente representa aproximadamente 24% da população total de Itupeva, que tem cerca de 74 mil habitantes.