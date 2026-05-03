27 de maio de 2026
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SABESP

3 milhões de litros: obra em Itupeva amplia armazenamento de água

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Iniciativa prevê a construção de três novos reservatórios de 1 milhão de litros cada, além da ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto no município
Iniciativa prevê a construção de três novos reservatórios de 1 milhão de litros cada, além da ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto no município

Novas obras de saneamento executadas pela GDS Engenharia a serviço da Sabesp representam avanços significativos para a infraestrutura hídrica e de esgotamento sanitário de Itupeva. O pacote inclui a construção de três reservatórios de água de 1.000 m³ cada — nos bairros Primavera, Cafezal e Santo Antônio — e a conclusão de obras remanescentes do sistema de esgotamento sanitário, com foco no Coletor Tronco (CT) Caxambu e no CT Pacaembu, além da urbanização da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Centro.

Os reservatórios vão aumentar em 3 milhões de litros a capacidade de armazenamento de água tratada da cidade, garantindo mais segurança hídrica para os moradores e reduzindo o risco de desabastecimento em períodos de alta demanda ou estiagem. As unidades do Primavera e Santo Antônio estão em áreas da prefeitura, e a do Cafezal, em área da Sabesp.

Com os três novos reservatórios, que somam 3 milhões de litros de capacidade adicional de armazenamento, o volume é suficiente para abastecer cerca de 18 mil pessoas por dia, considerando o consumo médio de 250 litros por habitante. Esse contingente representa aproximadamente 24% da população total de Itupeva, que tem cerca de 74 mil habitantes.

No sistema de esgoto, as obras contemplam a execução de aproximadamente 900 metros de coletores tronco, interligações e a urbanização do entorno da EEE Centro, melhorando a eficiência da coleta e contribuindo para a qualidade dos corpos d'água do município.

"Itupeva está recebendo um conjunto de obras que vão fazer diferença direta no dia a dia da população. São investimentos em reservação de água e na estrutura de esgotamento sanitário que trazem mais segurança, saúde e qualidade de vida para as famílias", destaca o coordenador de obra na GDS Engenharia, Isac Gomes da Silva.

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