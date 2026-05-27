27 de maio de 2026
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VÁRZEA PAULISTA

Musicarte apresenta “Brasilidades e os Craques da Nossa Selesom”

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
O espetáculo será realizado por alunos e professores da Musicarte, com performances instrumentais e corais
O espetáculo será realizado por alunos e professores da Musicarte, com performances instrumentais e corais

Em comemoração à Copa do Mundo de 2026, a Escola de Música e Arte de Várzea Paulista (Musicarte) fará, no dia 20 de junho, às 19 horas, no Espaço Cidadania, o espetáculo especial “Brasilidades e os Craques da Nossa Selesom”.

As apresentações reúnem interpretações de grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia, Tom Jobim, Elis Regina, Gonzaguinha, Rita Lee, Cazuza, Gal Costa, entre outros artistas consagrados. O espetáculo será realizado por alunos e professores da Musicarte, com performances instrumentais e corais.

O evento “Brasilidades e os Craques da Nossa Selesom” é aberto ao público e conta com entrada gratuita. O Espaço Cidadania está localizado na avenida Ipiranga, 151 – Centro.

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