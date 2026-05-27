Após mais de 60 dias foragido do sistema prisional após não retornar da saída temporária, um assaltante foi capturado por guardas municipais no bairro João Maggi, em Itatiba.

Os guardas Rilson e Ferreira realizavam patrulhamento em uma área conhecida pelo tráfico de drogas quando suspeitaram da atitude de um homem. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelos agentes.

Inicialmente, o homem forneceu um nome falso. No entanto, durante consulta aos sistemas policiais, os guardas perceberam que as informações não batiam com suas características físicas. Pressionado, ele revelou a verdadeira identidade e confessou que cumpria pena por roubo e que não havia retornado ao presídio após a saída temporária, encerrada em 23 de março.