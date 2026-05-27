A Orquestra Filarmônica do Senai-SP se apresenta neste sábado (30), às 20h, no Teatro Polytheama, durante a abertura da 28ª temporada dos Concertos Astra-Finamax. O concerto faz parte da série "Mosaicos 2026" e o musical celebra em 2026 seus 70 anos de existência.

Com mais de 20 anos de trajetória, a orquestra foi reformulada em 2025 com a chegada do maestro Emiliano Patarra, reafirmando o seu compromisso com a excelência artística e a divulgação das múltiplas facetas da música sinfônica.

Será apresentado o musical My Fair Lady, que narra a transformação da vendedora de flores Cockney, Eliza Doolittle, em uma dama da alta sociedade, sob a tutela do professor Henry Higgins, contando com clássicos como "I Could Have Danced All Night" e "Get Me to the Church on Time". Na ocasião, estarão presentes os solistas Lina Mendes (soprano) e Fernando Patau (baritenor).