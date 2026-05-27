A Orquestra Filarmônica do Senai-SP se apresenta neste sábado (30), às 20h, no Teatro Polytheama, durante a abertura da 28ª temporada dos Concertos Astra-Finamax. O concerto faz parte da série "Mosaicos 2026" e o musical celebra em 2026 seus 70 anos de existência.
Com mais de 20 anos de trajetória, a orquestra foi reformulada em 2025 com a chegada do maestro Emiliano Patarra, reafirmando o seu compromisso com a excelência artística e a divulgação das múltiplas facetas da música sinfônica.
Será apresentado o musical My Fair Lady, que narra a transformação da vendedora de flores Cockney, Eliza Doolittle, em uma dama da alta sociedade, sob a tutela do professor Henry Higgins, contando com clássicos como "I Could Have Danced All Night" e "Get Me to the Church on Time". Na ocasião, estarão presentes os solistas Lina Mendes (soprano) e Fernando Patau (baritenor).
Formada por músicos de alto nível, a orquestra desenvolve uma programação que transita entre o repertório clássico e produções contemporâneas, promovendo o acesso à música de concerto e o diálogo com diferentes públicos.
Alinhada aos valores educacionais e culturais, a Filarmônica atua como importante instrumento de formação, difusão cultural e valorização da arte sinfônica no estado de São Paulo.
Acessibilidade
O projeto Concertos Astra-Finamax também promove a formação de plateia, com palestras educativas pré-concerto ministradas pelo musicólogo Daniel Motta. As palestras abordam o contexto histórico e técnico das obras, além de curiosidades sobre os compositores. Para garantir a acessibilidade, os concertos e palestras contarão com tradução em libras e audiobook com a programação completa da temporada.
Os ingressos para o concerto têm preços populares, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), e podem ser adquiridos no site Sympla. A renda da bilheteria será destinada à Fundação Casa da Cultura e ao Instituto Luiz Braille. Para mais informações sobre a temporada 2026, acesse o siga o projeto nas redes sociais (@concertosastrafinamax).